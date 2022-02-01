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Интернет магазин товаров для животных VIP Корма

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Essential Jaguar 3 кг сухой корм для кошек и котят с курицей, уткой, лососем и форелью СРОК ГОДНОСТИ ДО 26/05/23
Essential Jaguar 3 кг сухой корм для кошек и котят с курицей, уткой, лососем и форелью СРОК ГОДНОСТИ ДО 26/05/23
Арт: Ess23
3 700 р 2 960 р
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Essential the PANTHER 3 кг сухой корм для кошек кастрированных/стерилизованных, склонных к набору веса и пожилых питомцев (более 7 лет) с лососем и белой рыбой
Essential the PANTHER 3 кг сухой корм для кошек кастрированных/стерилизованных, склонных к набору веса и пожилых питомцев (более 7 лет) с лососем и белой рыбой
Арт: Ess30
3 700 р
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Essential (Эссеншиал) Estate Living Small Breed 3 кг сухой корм взрослых собак малых пород с ягненком и олениной
Essential (Эссеншиал) Estate Living Small Breed 3 кг сухой корм взрослых собак малых пород с ягненком и олениной
Арт: ess09
3 700 р
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Premier Dog 10кг Salmon & Turkey Adult Medium сухой корм Свежее филе лосося с индейкой для взрослых собак средних пород
Premier Dog 10кг Salmon & Turkey Adult Medium сухой корм Свежее филе лосося с индейкой для взрослых собак средних пород
Арт: 5407007851577
4 700 р
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Premier Dog 10кг Lamb & Turkey Adult Maxi сухой корм Свежее мясо ягненка с индейкой для взрослых собак крупных пород
Premier Dog 10кг Lamb & Turkey Adult Maxi сухой корм Свежее мясо ягненка с индейкой для взрослых собак крупных пород
Арт: 5407007851522
4 700 р
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AiRi 3кг беззерновой сухой корм с лососем, курой и сладким картофелем для взрослых кошек
AiRi 3кг беззерновой сухой корм с лососем, курой и сладким картофелем для взрослых кошек
Арт: AiRicat3
2 300 р
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AiRi 3кг беззерновой сухой корм для собак с лососем и оленем
AiRi 3кг беззерновой сухой корм для собак с лососем и оленем
Арт: airidog05
2 300 р
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AiRi 3кг беззерновой сухой корм для собак с уткой и белой рыбой
AiRi 3кг беззерновой сухой корм для собак с уткой и белой рыбой
Арт: airidog02
2 300 р
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Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Wild Boar Adult Дикий кабан для взрослых собак, кабан и картофель
Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Wild Boar Adult Дикий кабан для взрослых собак, кабан и картофель
Арт: Wogglf015С
10 400 р
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Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Green valley Зелёная долина Сухой корм, баранина с лососем
Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Green valley Зелёная долина Сухой корм, баранина с лососем
Арт: Wolfgv15
10 400 р
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Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Hunters Pride Гордость охотника Сухой корм для собак, фазан+утка+кролик
Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Hunters Pride Гордость охотника Сухой корм для собак, фазан+утка+кролик
Арт: Wolfhp15
10 400 р
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Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Deep Glade Adult Дальняя поляна для взрослых собак, мясо красного оленя и буйвола
Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Deep Glade Adult Дальняя поляна для взрослых собак, мясо красного оленя и буйвола
Арт: Wolfwpl021deepС
10 400 р
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Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Grey Peak Adult Седая вершина для взрослых собак, мясо бурской козы и батат
Wolfsblut (Волчья кровь) 12,5 кг Grey Peak Adult Седая вершина для взрослых собак, мясо бурской козы и батат
Арт: Wolfgpa15С
10 400 р
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Lelap когтеточка "Marron", шоколадная
Lelap когтеточка "Marron", шоколадная
Арт: 60872
2 935 р
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Lelap домик "Adeline " с подушкой, бежевый
Lelap домик "Adeline " с подушкой, бежевый
Арт: 41546
3 445 р
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Lelap лежанка прямоугольная "Лабелу" 62*50 см
Lelap лежанка прямоугольная "Лабелу" 62*50 см
Арт: 51574
2 707 р
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Grandorf 2 кг Fish&Turkey сухой корм для взрослых кошек Белая рыба с Индейкой SKIN & CARE
Grandorf 2 кг Fish&Turkey сухой корм для взрослых кошек Белая рыба с Индейкой SKIN & CARE
Арт: 5404009503022
2 100 р
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Grandorf 10кг Turkey Medium&Maxi Низкозерновой корм для собак индейка с рисом
Grandorf 10кг Turkey Medium&Maxi Низкозерновой корм для собак индейка с рисом
Арт: 5404009517388N
6 600 р
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Наши бренды

Представляем Вашему вниманию только лучшие бренды, продукцию которых, можно найти в нашем магазине.

О нашем магазине

Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина «VIPкорма»!

Домашние питомцы, как и люди, нуждаются в качественном питании и различных аксессуарах. Однако найти надежный магазин зоотоваров и купить хороший корм бывает непросто. Интернет-магазин «VIPКорма» предлагает Вам и вашим домашним любимцам богатый ассортимент кормов и товаров для животных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также за пределами региона, т.к. с давних пор мы предлагаем зоотовары с доставкой как по СПБ, так и по всей стране.

Покупка зоотоваров онлайн – это уже не новинка, ведь на дворе 21-й век, и сейчас владельцы домашних животных могут купить товары и корма, не выходя из дома. При этом покупки из зоомагазина дороже, нежели зоотовары из интернет-магазинов товаров для животных с доставкой.

Чтобы у Ваших домашних питомцев не было никаких проблем, и они продолжали дарить Вам отличное настроение, радость и доброту, позаботьтесь о них с помощью нашего сайта. В нашем интернет-магазине Вы найдете высококачественные корма и зоотовары в Санкт-Петербурге.

Несколько лет назад мы досконально изучили рынок зоопродукции, нашли его недостатки и решили их полностью ликвидировать, организовав интернет-магазин «VIPКорма». Мы поможем вырастить ваших домашних животных красивыми и здоровыми.

Поставки в компанию «VIPКорма» осуществляют надежные организации и проверенные производители. За несколько лет активной работы мы сформировали собственную технологию отборки только сертифицированных и высококачественных товаров для животных с доставкой по всей России. Это значит, что обратившись к нам, Вы можете не волноваться за здоровье и самочувствие своего питомца.

Из всего вышесказанного можно выделить следующие наши преимущества:

  • высококачественные корма и зоотовары от проверенных производителей;
  • доставка в любую точку страны, т.к. мы сотрудничаем с хорошей курьерской службой;
  • огромный выбор товаров позволит Вам выбрать именно то, что нужно;
  • доступные цены – налаженные связи с поставщиками позволяют нам минимизировать стоимость продуктов;
  • индивидуальный подход – свяжитесь с нами, и мы вместе подберем для вашего любимчика самые подходящие товары и корма.
«VIPКорма» - здоровые и сытые животные в доме!