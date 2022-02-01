Essential the PANTHER 3 кг сухой корм для кошек кастрированных/стерилизованных, склонных к набору веса и пожилых питомцев (более 7 лет) с лососем и белой рыбой

Essential Jaguar 3 кг сухой корм для кошек и котят с курицей, уткой, лососем и форелью СРОК ГОДНОСТИ ДО 26/05/23

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О нашем магазине

Приветствуем Вас на сайте интернет-магазина «VIPкорма»!

Домашние питомцы, как и люди, нуждаются в качественном питании и различных аксессуарах. Однако найти надежный магазин зоотоваров и купить хороший корм бывает непросто. Интернет-магазин «VIPКорма» предлагает Вам и вашим домашним любимцам богатый ассортимент кормов и товаров для животных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также за пределами региона, т.к. с давних пор мы предлагаем зоотовары с доставкой как по СПБ, так и по всей стране.

Покупка зоотоваров онлайн – это уже не новинка, ведь на дворе 21-й век, и сейчас владельцы домашних животных могут купить товары и корма, не выходя из дома. При этом покупки из зоомагазина дороже, нежели зоотовары из интернет-магазинов товаров для животных с доставкой.

Чтобы у Ваших домашних питомцев не было никаких проблем, и они продолжали дарить Вам отличное настроение, радость и доброту, позаботьтесь о них с помощью нашего сайта. В нашем интернет-магазине Вы найдете высококачественные корма и зоотовары в Санкт-Петербурге.

Несколько лет назад мы досконально изучили рынок зоопродукции, нашли его недостатки и решили их полностью ликвидировать, организовав интернет-магазин «VIPКорма». Мы поможем вырастить ваших домашних животных красивыми и здоровыми.

Поставки в компанию «VIPКорма» осуществляют надежные организации и проверенные производители. За несколько лет активной работы мы сформировали собственную технологию отборки только сертифицированных и высококачественных товаров для животных с доставкой по всей России. Это значит, что обратившись к нам, Вы можете не волноваться за здоровье и самочувствие своего питомца.

Из всего вышесказанного можно выделить следующие наши преимущества:

высококачественные корма и зоотовары от проверенных производителей;

доставка в любую точку страны, т.к. мы сотрудничаем с хорошей курьерской службой;

огромный выбор товаров позволит Вам выбрать именно то, что нужно;

доступные цены – налаженные связи с поставщиками позволяют нам минимизировать стоимость продуктов;

индивидуальный подход – свяжитесь с нами, и мы вместе подберем для вашего любимчика самые подходящие товары и корма.

«VIPКорма» - здоровые и сытые животные в доме!